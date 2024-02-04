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Ракетоносії РФ вийшли на чергування у Середземне море

4 лютого 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії РФ вийшли на чергування у Середземне море
Військовий корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 4 лютого, у Чорному морі вирує сильний шторм. Через це ворог був вимушений завести більшість флоту у пункти базування. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебуває 1 корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 10 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 6 суден, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, під час опалювального сезону ворог майже не атакував критичну інфраструктуру в тилових містах України. Проте прифронтові міста щодня зазнають ударів, особливо підстанції. Це свідчить про високий пріоритет цих об'єктів для російських сил.

Також ми писали, що з початку війни мешканці Одеської області передали на фронт понад тисячу дронів, а в Одесі оголосили тендер на закупку FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень.

Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
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