Ракетоносії РФ вийшли на чергування у Середземне море
Станом на сьогодні, 4 лютого, у Чорному морі вирує сильний шторм. Через це ворог був вимушений завести більшість флоту у пункти базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебуває 1 корабель;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 10 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 6 суден, 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, під час опалювального сезону ворог майже не атакував критичну інфраструктуру в тилових містах України. Проте прифронтові міста щодня зазнають ударів, особливо підстанції. Це свідчить про високий пріоритет цих об'єктів для російських сил.
Також ми писали, що з початку війни мешканці Одеської області передали на фронт понад тисячу дронів, а в Одесі оголосили тендер на закупку FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень.
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