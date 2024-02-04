Ракетоносители РФ вышли на дежурство в Средиземное море

Военный корабль на дежурстве. Фото: росСМИ

На сегодня, 4 февраля, в Черном море бурлит сильный шторм. Поэтому враг был вынужден завести большинство флота в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

в Черном море находится 1 корабль;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовому морю — 10 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, во время отопительного сезона враг почти не атаковал критическую инфраструктуру в тыловых городах Украины. Однако прифронтовые города ежедневно терпят удары, особенно подстанции. Это свидетельствует о высоком приоритете этих объектов для российских сил.

Также мы писали, что с начала войны жители Одесской области передали на фронт более тысячи дронов, а в Одессе объявили тендер на закупку FPV-дронов и квадрокоптеров на 56 миллионов гривен.