Ракетоносители РФ вышли на дежурство в Средиземное море
На сегодня, 4 февраля, в Черном море бурлит сильный шторм. Поэтому враг был вынужден завести большинство флота в пункты базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находится 1 корабль;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовому морю — 10 судов, 1 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 6 судов, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, во время отопительного сезона враг почти не атаковал критическую инфраструктуру в тыловых городах Украины. Однако прифронтовые города ежедневно терпят удары, особенно подстанции. Это свидетельствует о высоком приоритете этих объектов для российских сил.
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