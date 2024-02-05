Россия вывела флот из Черного моря — куда делись корабли

Корабли в бухте. Фото: росСМИ

На утро 5 февраля в Черном и Азовском морях продолжает бурлить сильный шторм. Поэтому враг был вынужден остановить дежурство и завести корабли в пункты базирования. Однако в Средиземном море подстерегают ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях нет ни одного корабля. Большинство из них были перемещены в порты Новороссийска и оккупированную Грузию. Часть осталась в бухтах юго-восточного побережья Крыма.

В Средиземном море стабильно дежурит два корабля, из которых один — ракетоноситель. Суммарное количество "Калибров" составляет 8 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 11 судов, 3 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю не пришло ни одно судно.

Напомним, в течение длительного времени враг не использовал "Калибры" во время обстрелов Украины из-за логистических проблем. В настоящее время РФ в ускоренном темпе строит новый ракетный хаб на юге.

Также мы писали, что после уничтожения российского ракетного катера "Ивановец" гражданские торговые суда в Черном море могут более безопасно себя чувствовать. Ведь именно этот корабль представлял угрозу функционированию украинского экспортного коридора.