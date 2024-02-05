На море у нас есть значительные результаты, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем кабинете. Фото: Zelenskiy/Official

В течение всего полномасштабного вторжения Силы обороны показывали удачные результаты по уничтожению Черноморского флота РФ. Россия потеряла значительную часть кораблей, а Украина запустила собственный безопасный экспортный коридор.

Об этом в интервью изданию Rai1 сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, вопреки сложной и затяжной ситуации на суше, на море есть результаты.

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматичная часть операции, оказывающая влияние на экономику, была проведена положительно", — сказал глава государства.

Удачи Украины на Черном море

Кроме того, президент отметил, что у военных много планов на дальнейшие операции в Крыму и Черном море, однако пока их раскрыть нельзя. Вскоре все обо всем узнают.

Напомним, на следующей неделе, 12 февраля, российский диктатор намерен посетить Турцию. Одной из тем беседы Путина с Эрдоганом может стать возобновление черноморского зернового соглашения из портов Великой Одессы с участием РФ.

Также мы писали, что на утро 5 февраля в Черном и Азовском морях продолжает бурлить сильный шторм. Поэтому враг был вынужден остановить дежурство и завести корабли в пункты базирования. Однако в Средиземном море подстерегают ракетоносители.

Добавим, что украинские Вооруженные силы продолжают уничтожать Черноморский флот Российской Федерации. На днях неподалеку от озера Донузлав в Черном море был затоплен ракетный катер проекта 12411 "Ивановец".