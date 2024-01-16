На мосту через Хаджибейський лиман перекриватимуть рух протягом двох днів

Міст через Хаджибейський лиман. Фото: Служба відновлення доріг

Протягом 16 та 17 січня на ділянці дороги М-05 Київ — Одеса проводитимуть роботи з калібрування системи моніторингу зважування в русі (WiM). Йдеться про відрізок на мосту через Хаджибейський лиман.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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За інформацією відомства, систему удосконалюють за допомогою проїзду вантажівок в обидва напрямки.

Коли триватимуть роботи

16 січня — до 18:00 години,

17 січня — з 9:00 години до 18:00 години.

"Наголошуємо, що під час виконання робіт, рух тимчасово перекривається кожну годину на 30 хвилин та регулюється Патрульною Поліцією Одеської області", — йдеться у повідомленні.

Що таке систем WiM

Основна мета системи WIM полягає в виявленні перевантажених вантажівок, що рухаються українськими дорогами, без необхідності зупинки транспортного потоку. Завдяки цьому новому рішенню, контроль за навантаженням може здійснюватися без перешкод, що сприяє запобіганню пошкодженням дорожнього покриття, колійностям та вибоїнам.

Система WIM не лише фіксує перевантаження, але також збирає та структурує дані про трафік на конкретних ділянках автомобільних доріг. Це дозволяє здійснювати аналіз транспортного потоку та впроваджувати необхідні заходи для покращення інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Де на Одещині встановлена система WIM

Подібні системи WIM вже успішно функціонують на інших автодорогах Одещини, зокрема на трасах М-05 Київ — Одеса (на мосту через Хаджибейський лиман), Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші та Т-16-27 КПП "Серпневе" — Тарутине — Арциз — Сарата. Це є важливим кроком у поліпшенні контролю за дотриманням правил дорожнього руху та збереженням якості доріг на території області.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.

Також ми писали, що вартість послуг з утримання міських доріг в Ізмаїлі, що на Одещині, оцінили у майже чотири мільйони гривень. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.