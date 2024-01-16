На мосту через Хаджибейский лиман будут перекрывать движение в течение двух дней

Мост через Хаджибейский лиман. Фото: Служба восстановления дорог

16 и 17 января на участке дороги М-05 Киев — Одесса будут проводить работы по калибровке системы мониторинга взвешивания в движении (WiM). Речь идет об отрезке на мосту через Хаджибейский лиман.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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По информации ведомства, систему усовершенствуют с помощью проезда грузовиков в оба направления.

Когда будут продолжаться работы

16 января — до 18:00 часов,

17 января — с 9:00 часов до 18:00 часов.

"Отмечаем, что во время выполнения работ движение временно перекрывается каждый час на 30 минут и регулируется Патрульной Полицией Одесской области", — говорится в сообщении.

Что такое систем WiM

Основная цель системы WIM состоит в обнаружении перегруженных грузовиков, движущихся по украинским дорогам, без необходимости остановки транспортного потока. Благодаря этому новому решению, контроль за нагрузкой может осуществляться без помех, что способствует предотвращению повреждений дорожного покрытия, путей и ухабов.

Система WIM не только фиксирует перегрузку, но и собирает и структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог. Это позволяет проводить анализ транспортного потока и внедрять необходимые меры для улучшения инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

Где в Одесской области установлена система WIM

Подобные системы WIM уже успешно функционируют на других автодорогах Одесчины, в частности на трассах М-05 Киев — Одесса (на мосту через Хаджибейский лиман), Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши и Т-16-27 КПП "Августовское" — Тарутино — Арциз — Сарата. Это важный шаг в улучшении контроля за соблюдением правил дорожного движения и сохранением качества дорог на территории области.

Напомним, в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Также мы писали, что стоимость услуг по содержанию городских дорог в Измаиле на Одесчине оценили почти в четыре миллиона гривен. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.