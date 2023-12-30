На Новий рік порядок на вулицях Одещини охоронятимуть у посиленому режимі

Поліцейська машина. Фото: ГУНП

На новорічні свята вулиці Одещини патрулюватиме максимальна кількість піших та автопатрулів. Додатково буде наближено поліцейську присутність до парків, скверів та інших найбільш відвідуваних людьми місць.

Про це повідомили на сайті ГУ НП в Одеській області.

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"Правоохоронці перевірятимуть підозрілих осіб, контролюватимуть дотримання громадянами вимог воєнного стану, зокрема заборони стосовно продажу алкогольних напоїв, своєчасного припинення роботи закладів у сфері обслуговування, комендантської години. Також буде посилено контроль на дорогах", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали про заборону використовувати піротехнічні засоби навіть у новорічну ніч.

Новий рік і комендантська година

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00. У новорічну ніч її не скасовуватимуть через небезпеку провокацій. Крім того, на посилене патрулювання вийдуть правоохоронці. Поліцейські перевірятимуть осіб та їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи.

Штрафи за порушення комендантської години

В Україні запровадили штрафи за порушення комендантської години:

для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;

для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

Додамо, одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання.