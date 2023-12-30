На Новый год порядок на улицах Одесчины будут охранять в усиленном режиме

Полицейская машина. Фото: ГУНП

На новогодние праздники Одесской области будет патрулировать максимальное количество пеших и автопатрулей. Дополнительно будет приближено полицейское присутствие к паркам, скверам и другим наиболее посещаемым людьми местам.

Об этом сообщили на сайте ГУ ЧП в Одесской области.

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"Правоохранители будут проверять подозрительных лиц, контролировать соблюдение гражданами требований военного положения, в частности запрета на продажу алкогольных напитков, своевременное прекращение работы заведений в сфере обслуживания, комендантского часа. Также будет усилен контроль на дорогах", — говорится в сообщении.

Там также напомнили о запрете на использование пиротехнических средств даже в новогоднюю ночь.

Новый год и комендантский час

Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь ее не будут отменять из-за опасности провокаций. Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять лиц и их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица.

Штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:

для физических лиц: 8500–17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;

для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.

Добавим, одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода есть выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто стремится отметить важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда уходить, но и заниматься стряпней тоже нет желания.