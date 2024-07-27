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На Одещині 49-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину

27 липня 2024 14:14
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині чоловік зґвалтував неповнолітню
Поліцейські на місці злочину. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області 49-річний чоловік вчинив насильницькі дії проти неповнолітньої. Він пообіцяв дівчинці підвезти її додому, а замість цього завіз у безлюдне місце та зґвалтував. За цей злочин йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це в суботу, 27 липня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією поліції, постраждала разом з друзями відпочивала на пляжі біля місцевої водойми, коли до них підійшов дорослий чоловік. Він поводився дружньо, пригощав підлітків морозивом і, дізнавшись, що вони мешкають в сусідньому селі, пообіцяв підвезти їх додому.

Близько опівночі двоє хлопчиків та дівчинка сіли в автівку до "турботливого" чоловіка, але через деякий час по дорозі він зупинився, силоміць висадив хлопців і поїхав з дівчинкою у невідомому напрямку. Хлопці негайно повідомили в поліцію про зникнення подруги.

Протягом кількох годин поліція розшукала зловмисника та постраждалу. Дівчинка розповіла, що чоловік відвіз її в безлюдне місце, де вчинив насильницькі дії проти її волі.

Яке покарання

Зловмисник, який категорично заперечував звинувачення, був затриманий згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  За цей злочин правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Випадки сексуального насильства на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дев'ятирічної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років.

Також  раніше на Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Одеса поліція Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси насильство

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