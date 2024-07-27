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В Одесской области 49-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

27 июля 2024 14:14
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю
Полицейские с поличным. Фото иллюстративное: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области 49-летний мужчина совершил насильственные действия против несовершеннолетней. Он пообещал девочке подвезти ее домой, а вместо этого отвез в безлюдное место и изнасиловал. За это преступление ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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В Одесской области изнасиловали девочку

По информации полиции, пострадавшая вместе с друзьями отдыхала на пляже у местного водоема, когда к ним подошел взрослый мужчина. Он вел себя дружески, угощал подростков мороженым и, узнав, что они живут в соседнем селе, пообещал подвезти их домой.

Около полуночи двое мальчиков и девочка сели в автомобиль к "заботливому" мужчине, но через некоторое время по дороге он остановился, насильно взорвал ребят и уехал с девочкой в неизвестном направлении. Ребята немедленно сообщили в полицию об исчезновении подруги.

В течение нескольких часов полиция разыскала злоумышленника и пострадавшую. Девочка рассказала, что мужчина отвез ее в безлюдное место, где совершил насильственные действия против ее воли.

Какое наказание

Злоумышленник, категорически отрицавший обвинения, был задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За это преступление правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.

Случаи сексуального насилия в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.

Также ранее в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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