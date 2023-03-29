На Одещині 50% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації
З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 079 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків. Також на понад 50% збільшилась кількість госпіталізації.
Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
-
В Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю
-
Чарльз III та Камілла прилетіли у Німеччину: що робитимуть
-
Данілов анонсував появу у ЗСУ потужних дронів: на що натякнув секретар РНБО
-
Підкорять будь-які вершини: які знаки зодіаку досягнуть успіху у квітні
-
США відкрили другий "Саміт за демократію": деталі
-
Конфіскація активів росіян: Фонд держмайна виставить на продаж цікавий лот
-
Путін раптово змінив свою думку щодо "корисних" санкцій
-
Маляр повідомила про наміри рф зірвати мобілізацію в Україні
-
Ймовірний конкурент Трампа на виборах США Майк Помпео відвідає Україну
-
В роботі одного з департаментів Одеси знайшли порушень на 11 мільйонів
"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 7,3%, у тому числі серед дорослого населення — на 4,4%, серед дітей до 17 років на 29,2%. Також зріс рівень госпіталізації на 53,7%", — йдеться в повідомленні.
По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Арцизькій, Доброславській, Кодимській, Курісовській, Миколаївській, Овідіопольській, Роздільнянскій, Савранській ОТГ.
Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі.
Зазначимо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти як діти, так і дорослі. Деякі продукти та напої можуть підтримувати імунну систему та допомагати вберегти від захворювань, включаючи грип та COVID-19. Деталі читайте в матеріалі.