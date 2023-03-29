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На Одещині 50% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації

29 березня 2023 17:20
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Анна Мурадова
Редактор
Зафіксовано 27 летальних випадків від початку року
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 079 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків. Також на понад 50% збільшилась кількість госпіталізації.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

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"За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність зросла на 7,3%, у тому числі серед  дорослого населення — на 4,4%, серед дітей до 17 років на 29,2%. Також зріс рівень госпіталізації  на 53,7%", — йдеться в повідомленні. 

По територіальних громадах зростання захворюваності спостерігалось в Арцизькій, Доброславській, Кодимській, Курісовській, Миколаївській, Овідіопольській, Роздільнянскій, Савранській  ОТГ.

Інтенсивність росту захворюваності залежить від свідомості населення та виконання простих профілактичних заходів. Це масковий режим, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, своєчасне звернення за медичною допомогою дотримання самоізоляції та вакцинація. Адреси кабінетів щеплень дивіться в матеріалі

Зазначимо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти як діти, так і дорослі. Деякі продукти та напої можуть підтримувати імунну систему та допомагати вберегти від захворювань, включаючи грип та COVID-19. Деталі читайте в матеріалі.

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