В Одесской области 50% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации
С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также более чем на 50% увеличилось количество госпитализации.
Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".
-
Одесский дзюдоист получил бронзовую медаль на кубке Европы
-
Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть раненые
-
Певец ALEKSEEV поделился планами на ближайшие десять лет
-
Уоллес рассказал о потерях оккупантов в Украине
-
В Японии создали технологию, которая ищет мины с высокой точностью
-
Чарльз III и Камилла прилетели в Германию: что будут делать
-
Данилов анонсировал появление в ВСУ мощных дронов: на что намекнул секретарь СНБО
-
Покорят любые вершины: какие знаки зодиака добьются успеха в апреле
-
США открыли второй "Саммит за демократию": детали
-
Конфискация активов россиян: Фонд госимущества выставит на продажу интересный лот
"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 7,3%, в том числе среди взрослого населения — на 4,4%, среди детей до 17 лет на 29,2%. Также вырос уровень госпитализации на 53,7%", — говорится в сообщении.
По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Арцизской, Доброславской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Овидиопольской, Раздельнянской, Савранской ОТГ.
Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.
Отметим, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть как дети, так и взрослые. Некоторые продукты и напитки могут поддерживать иммунную систему и помогать предохранить от заболеваний, включая грипп и COVID-19. Детали читайте в материале.