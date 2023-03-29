В Одесской области 50% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации

Зафиксировано 27 летальных исходов с начала года

С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросло количество новых случаев. Также более чем на 50% увеличилось количество госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 7,3%, в том числе среди взрослого населения — на 4,4%, среди детей до 17 лет на 29,2%. Также вырос уровень госпитализации на 53,7%", — говорится в сообщении.

По территориальным общинам рост заболеваемости наблюдался в Арцизской, Доброславской, Кодымской, Курисовской, Николаевской, Овидиопольской, Раздельнянской, Савранской ОТГ.

Интенсивность роста заболеваемости зависит от сознания и выполнения простых профилактических мероприятий. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, своевременное обращение за помощью соблюдение самоизоляции и вакцинация. Адреса кабинетов прививок смотрите в материале.

Отметим, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть как дети, так и взрослые. Некоторые продукты и напитки могут поддерживать иммунную систему и помогать предохранить от заболеваний, включая грипп и COVID-19. Детали читайте в материале.