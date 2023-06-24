На Одещині 70-річна жінка стала жертвою домашнього насильства

Затримання чоловіка. Фото: google

На Одещині 48-річний чоловік, коли був напідпитку, регулярно ображав та погрожував своїй 70-річній матері. За такі дії чоловікові може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Жінка проживала зі своїм 48-річним сином у селі Татарбунарської громади та протягом пів року була об'єктом образ та погроз через його алкогольну залежність. В стані сп'яніння чоловік провокував сварки, лаявся на матір та погрожував фізичним насильством. Мати не стала терпіти такої поведінки сина та звернулася до поліції. Правоохоронці склали адміністративні матеріали, що стосуються домашнього насильства. Суд встановив штрафи для чоловіка.

Поліцейські проводили профілактичні бесіди, закликаючи його змінити свою поведінку та поважати матір, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Але громадянин не взяв на увагу ці застереження.

Яке покарання чекає на кривдника

Після повідомлення жінки про те, що її син вчергове влаштував гучну сварку, унаслідок чого вона змушена була ночувати у сусідів, поліцейські розпочали провадження за ст. 126-1 ККУ. Зібравши достатньо доказів протиправних дій чоловіка, правоохоронці висунули йому обвинувачення. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Тепер правопорушнику загрожує покарання громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що на Одещині зловмисники обікрали 74-річну жінку. Правоохоронці вже повідомили фігурантам про підозру, за скоєне їм загрожує до п'ятнадцяти років в’язниці.