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В Одесской области 70-летняя женщина стала жертвой домашнего насилия

24 июня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области 70-летняя женщина стала жертвой домашнего насилия
Задержание мужчины. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одесчине 48-летний мужчина, когда был под хмельком, регулярно оскорблял и угрожал своей 70-летней матери. За такие действия мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Женщина проживала со своим 48-летним сыном в селе Татарбунарской общины и в течение полугода была объектом оскорблений и угроз из-за его алкогольной зависимости. В состоянии опьянения мужчина провоцировал ссоры, ругался на мать и угрожал физическим насилием. Мать не стала терпеть такого поведения сына и обратилась в полицию. Правоохранители составляли административные материалы, касающиеся домашнего насилия. Суд установил штрафы для мужчины.

Полицейские проводили профилактические беседы, призывая его сменить свое поведение и уважать мать во избежание уголовной ответственности. Но гражданин не принял во внимание эти предупреждения.

Какое наказание ждет обидчика

После сообщения женщины о том, что ее сын в очередной раз устроил громкую ссору, в результате чего она вынуждена была ночевать у соседей, полицейские начали производство по ст. 126-1 УКУ. Собрав достаточно доказательств противоправных действий мужчины, правоохранители выдвинули ему обвинение. Обвинительный акт направлен в суд.

Теперь правонарушителю грозит наказание общественными работами сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением свободы сроком до двух лет.

Напомним, что в Одесской области злоумышленники обокрали 74-летнюю женщину. Правоохранители уже сообщили фигурантам о подозрении, за совершенное им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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