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На Одещині 7,7 га рекреаційної землі виставили на аукціон

4 червня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині 7,7 га рекреаційної землі виставили на аукціон
Земельна ділянка. Фото: Прозорро.Продажі
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ділянку землі площею 7,7 гектара для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна  56 мільйонів 250 тисяч гривень.

Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.

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Організатор аукціону товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Еком". 17 січня 2023 року, за результатами земельних торгів із Южненською міською радою, ТОВ  уклало договір оренди цієї земельної ділянки  до 17 січня 2033 року. Втім, наразі йдеться про продаж 100% часток у статутному капіталі.

Розташовується земельна ділянка в м.Южне і належить до земель рекреаційного призначення. 

Цільове призначення — для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення.

Вид використання — для розміщення яхтово-туристичного комплексу.

Компанія мала впродовж 6 років побудувати на цій ділянці багатофункціональний комплекс з гаванню для яхт і катерів з елінгами, готелями та ресторанами. 

Проведення аукціону запланована на 19 червня 2023 року.

Зазначимо, державне підприємство "Регіональний дослідно-експериментальний комплекс" продали за 2,56 млн грн на онлайн-аукціоні "Prozorro.Продажі". До складу єдиного майнового комплексу входять 24 будівлі та споруди площею 1201,7 м².

Нагадаємо, Апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.

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