В Одесской области 7,7 га рекреационной земли выставили на аукцион

Земельный участок. Фото: Прозорро.Продажи

Участок земли площадью 7,7 гектара для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена 56 миллионов 250 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе Прозорро.Продажи.

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Организатор аукциона общество с ограниченной ответственностью "Лидер Эком". 17 января 2023, по результатам земельных торгов с Южненским городским советом, ООО заключило договор аренды этого земельного участка до 17 января 2033 года. Впрочем, речь идет о продаже 100% долей в уставном капитале.

Находится земельный участок в г. Южный и относится к землям рекреационного назначения.

Целевое назначение — для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Вид использования — для размещения яхтенно-туристического комплекса.

Компания должна была на протяжении 6 лет построить на этом участке многофункциональный комплекс с гаванью для яхт и катеров с эллингами, гостиницами и ресторанами.

Проведение аукциона запланировано на 19 июня 2023 года.

Отметим, государственное предприятие "Региональный опытно-экспериментальный комплекс" было продано за 2,56 млн грн на онлайн-аукционе "Prozorro.Продажи". В состав единого имущественного комплекса входят 24 здания и постройки площадью 1201,7 м².

Напомним, Апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестеля в Одессе оценили в 24,5 млн грн, возвращается территориальной громаде города.