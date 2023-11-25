На Одещині баржу для перевезення зерна прибило до берега — деталі

Баржа, яку прибило до берегів Санжійки. Фото: одеські ЗМІ

Біля Санжійки, що в Одеській області, до берегів прибило баржу для перевезення зерна. Це сталося унаслідок сильного шторму у морі.

Про це повідомляють одеські Telegram-канали.

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Судячи з фото, баржа, найімовірніше, не завантажена. Судно входить до класу несамохідних і належить судноплавній компанії ТОВ СП "НІБУЛОН", яка працює у річках та прибережних районах Чорного моря. Наразі баржу уже відбуксували.

Нагадаємо, мешканців Одеської області попередили про погіршення погодних умов. У регіоні на вихідних очікується сильний сніг, через який оголошено ІІ рівень небезпеки. За інформацією синоптиків, такі погодні умови пов’язані з впливом активного циклону в Україні. Через це комунальники міста перебувають у підвищеній готовності до ліквідації наслідків.

Небезпека з Чорного моря

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Екстрені служби допомоги