В Одесской области баржу для перевозки зерна прибило к берегу — подробности

Баржа, которую прибило к берегам Санжейки. Фото: одесские СМИ

Возле Санжейки в Одесской области к берегам прибило баржу для перевозки зерна. Это произошло из-за сильного шторма в море.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

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Судя по фото, баржа, скорее всего, не загружена. Судно относится к классу несамоходных и принадлежит судоходной компании ООО СП "НИБУЛОН", которая работает в реках и прибрежных районах Черного моря. Сейчас баржу уже отбуксировали.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности. По информации синоптиков, погодные условия связаны с влиянием активного циклона в Украине. Поэтому коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Опасность Черного моря

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Экстренные службы помощи