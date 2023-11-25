Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области баржу для перевозки зерна прибило к берегу — подробности arrow

В Одесской области баржу для перевозки зерна прибило к берегу — подробности

25 ноября 2023 11:52
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области баржу для перевозки зерна прибило к берегу — подробности
Баржа, которую прибило к берегам Санжейки. Фото: одесские СМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Возле Санжейки в Одесской области к берегам прибило баржу для перевозки зерна. Это произошло из-за сильного шторма в море.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

Читайте также:

Судя по фото, баржа, скорее всего, не загружена. Судно относится к классу несамоходных и принадлежит судоходной компании ООО СП "НИБУЛОН", которая работает в реках и прибрежных районах Черного моря. Сейчас баржу уже отбуксировали.

Напомним, жителей Одесской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе на выходных ожидается сильный снег, из-за которого объявлен II уровень опасности. По информации синоптиков, погодные условия связаны с влиянием активного циклона в Украине. Поэтому коммунальщики города находятся в повышенной готовности к ликвидации последствий.

Опасность Черного моря

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме