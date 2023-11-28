На Одещині без світла залишаються майже 100 тисяч родин, — ДТЕК

Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК

В Одеській області понад добу без світла залишаються майже 100 тисяч абонентів. Енергетики працюють у посиленому режимі, наразі на мережах регіону відремонтована більша частина підстанцій і трансформаторів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Протягом доби фахівці відремонтували 206 ліній та заживили 3 003 підстанції, що дозволило повернути світло для 169 601 родини у 294 населених пунктах області. В першу чергу енергетики відновлюють високовольтні лінії, від яких живиться якнайбільша кількість клієнтів, після цього виконують ремонт повітряних ліній та підстанцій розподільчих мереж, за тим — відпрацьовують точкові заявки.

"28 листопада без світла залишаються 95 580 родин в 312 населених пунктах області. Щоб відновити електропостачання, енергетики вже виконують ремонт 172 повітряних ліній та 3 119 високовольтних і трансформаторних підстанцій", — йдеться у повідомленні відомства.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, 28 листопада протягом доби в Одесі знову оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південно-західного вітру до 20 м/с. Також в області очікується невеличкий дощ, місцями ожеледиця.