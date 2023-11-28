В Одесской области без света остаются почти 100 тысяч семей, — ДТЭК

Энергетик работает в сети. Фото: ДТЭК

В Одесской области более суток без света остаются почти 100 тысяч абонентов. Энергетики работают в усиленном режиме, сейчас на сетях региона отремонтирована большая часть подстанций и трансформаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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В течение суток специалисты отремонтировали 206 линий и заживили 3003 подстанции, что позволило вернуть свет для 169 601 семьи в 294 населенных пунктах области. В первую очередь энергетики восстанавливают высоковольтные линии, от которых питается наибольшее количество клиентов, после этого выполняют ремонт воздушных линий и подстанций распределительных сетей, затем отрабатывают точечные заявки.

"28 ноября без света остаются 95 580 семей в 312 населенных пунктах области. Чтобы восстановить электроснабжение, энергетики уже выполняют ремонт 172 воздушных линий и 3 119 высоковольтных и трансформаторных подстанций", — говорится в сообщении ведомства.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, 28 ноября в течение суток в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с. Также в области ожидается небольшой дождь, местами гололедица.