На Одещині може не бути світла по 12 годин: експерт

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Через постійні обстріли росіянами об'єктів критичної інфраструктури України у липні на Одещині відключення світла можуть тривати понад 10 годин на добу. Це обумовлено підвищенням температур а також й тим, що один з енергоблоків атомної станції зупиняють на ремонт.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук.

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Тривалі відключення на Одещині

Через те, що у червні температура повітря загалом була невисокою, у багатьох областях нашої країни відключення не були значними. Однак проблеми з енергетикою досі існують в Київський, Харківський, Одеський, Дніпропетровський та частково Львівський областях. Проте, за прогнозами експерта, липень принесе нові виклики та електроенергії може не бути протягом половини доби.

"У цих областях обмеження були більш суттєві, ніж в інших регіонах. Але все одно вони не доходили до певної точки кипіння, яка буде формуватися в липні місяці, коли вже буде літня спека та затяжні періоди тепла. З виходом блоку одної з АЕС на ремонт ми можемо очікувати підсилення проблем із частими відключеннями. У цих проблемних регіонах електроенергії може не бути за добу від 7 до 12 годин", — зазначив експерт.

Ситуація з енергосистемою на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують побудувати сміттєспалювальний завод,

який буде виробляти електрику і тепло. На території близько 4 гектарів за допомоги переробки відходів буде вироблятись власна генерація, яка допоможе Одещині подолати тривалі відключення світла.

Також ми повідомляли, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання

Додамо, що на думку енергетиків довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.