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В Одесской области блекауты могут быть по 12 часов в сутки уже в июле

27 июня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области может не быть света по 12 часов: эксперт
Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за постоянных обстрелов россиянами объектов критической инфраструктуры Украины в июле в Одесской области отключения света могут продолжаться более 10 часов в сутки. Это обусловлено повышением температур и тем, что один из энергоблоков атомной станции останавливают на ремонт.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук.

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Длительные отключения в Одесской области

Поскольку в июне температура воздуха в целом была невысокой, во многих областях нашей страны отключения не были значительными. Однако проблемы с энергетикой по-прежнему существуют в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и частично Львовской областях. Однако, по прогнозам эксперта, июль принесет новые вызовы и электроэнергии может быть не в течение половины суток.

"В этих областях ограничения были более существенными, чем в других регионах. Но все равно они не доходили до определенной точки кипения, которая будет формироваться в июле, когда уже будет летняя жара и затяжные периоды тепла. С выходом блока одной из АЭС на ремонт мы можем ожидать усугубления проблем с частыми отключениями.В этих проблемных регионах электроэнергии может не быть в сутки от 7 до 12 часов", — отметил эксперт.

Ситуация с энергосистемой в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод,
который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственная генерация, которая поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.

Добавим, что, по мнению энергетиков, долговременные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Одесса
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