На Одещині браконьєри продовжують ловити червонокнижних крабів

Трав'яний краб у сітці. Фото: Іван Русєв

В нацпарку "Тузловські лимани", що на Одещині, екологи знайшли браконьєрську сітку з трав’яними крабами. Її принесло штормом з прибережної зони моря.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив еколог Іван Русєв.

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"Неподалік прикордонного пункту побачили на березі велику браконьєрську сітку, яку викинуло штормом з прибережної зони моря. Слід сказати, що в цій прибережній зоні нацпарку зараз, під час війни, нікого, окрім прикордонників, не буває. Ії викинуло вже з уловом. В ній було багато трав'янистих крабів", — написав еколог.

Скільки крабів знайшли

Іван Русєв зазначив, що в сітці були дорослі краби до 60 мм завдовжки й до 90 мм завширшки. У пастці були як загиблі краби, так і живі. Останніх визволили й випустили в Чорне море.

Визволений із сітки краб. Фото: Іван Русєв

Що відомо про трав'яних крабів

Зазначимо, що краб трав’яний розповсюджений в прибережній зоні всіх морів Середземноморського басейну. У Чорному морі зустрічається переважно в північно-західній частині та вздовж берегів Кримського півострова. Це донна тварина, яка може жити на глибині Чорного моря до 40 метрів. Внаслідок забруднення води та періодичних заморів чисельність трав'яного краба незначна. Наразі він занесений до Червоної книги України як рідкісний вид. Вилов його на території нашої держави повністю заборонений.

Трав'яний краб у морі. Фото: Іван Русєв

Додамо, що після тримісячної заборони військовими національний парк отримав дозвіл на патрулювання узбережжя Чорного моря. Мається на увазі ділянка протяжністю шість кілометрів піщаного пересипу. Саме на цій ділянці минулого року, з лютого по серпень, екологи знаходили тіла дельфінів, загиблих через воєнні дії Росії проти України.

Нагадаємо, що Чорне море потроху очищується від сміття, яке туди потрапило унаслідок підриву Каховської ГЕС. Одеський дайвер показав, яким стало дно водойми після теракту.