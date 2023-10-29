В Одесской области браконьеры продолжают ловить краснокнижных крабов

Травяной краб в сетке. Фото: Иван Русев

В нацпарке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, экологи нашли браконьерскую сетку с травяными крабами. Ее принесло штормом из прибрежной зоны моря.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил эколог Иван Русев.

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"Недалеко от пограничного пункта увидели на берегу крупную браконьерскую сетку, выброшенную штормом из прибрежной зоны моря. Следует сказать, что в этой прибрежной зоне нацпарка сейчас, во время войны, никого, кроме пограничников, не бывает. Ее выбросило уже с уловом. Было много травянистых крабов", — написал эколог.

Сколько крабов нашли

Иван Русев отметил, что в сетке были взрослые крабы до 60 мм в длину и до 90 мм шириной. В ловушке были как погибшие крабы, так и живые. Последних вызволили и выпустили в Черное море.

Освобожденный из сетки краб. Фото: Иван Русев

Что известно о травяных крабах

Краб травяной распространен в прибрежной зоне всех морей Средиземноморского бассейна. В Черном море встречается преимущественно в северо-западной части и вдоль берегов Крымского полуострова. Это донное животное, которое может жить на глубине Черного моря до 40 метров. В результате загрязнения воды и периодических заморов численность травяного краба незначительна. Сейчас он занесен в Красную книгу Украины как редкий вид. Отлов его на территории нашего государства полностью запрещен.

Травяной краб в море. Фото: Иван Русев

После трехмесячного запрета военными национальный парк получил разрешение на патрулирование побережья Черного моря. Имеется в виду участок протяженностью шесть километров песчаной пересыпи. Именно на этом участке в прошлом году, с февраля по август, экологи находили тела дельфинов, погибших в результате военных действий России против Украины.

Напомним, что Черное море понемногу очищается от мусора, попавшего туда в результате подрыва Каховской ГЭС. Одесский дайвер показал, каким стало дно водоема после теракта.