На Одещині через бурю водії вже другий день ночують в авто у снігових заметах

Заблоковані автівки на Одещині через негоду. Фото: Telegram-канал "Одесса как она есть"

Через негоду в Одеській області багато автомобілів вже другий день стоять у снігових заметах. Дехто навіть зустрічає світанок.

Такі відео поширюються у місцевих Telegram-каналах.

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Зазначається, що люди, які застрягли на дорозі, зустріли схід сонця на київській трасі, що в 160 кілометрах від Одеси на межі з Миколаївською областю.

Інші відео були зроблені ще вчора, 26 листопада, коли почалася негода в регіоні.

Яка ситуація на Одещині станом на зараз

В ГУ ДСНС в Одеській області повідомили, що станом на 08:30 рятувальники і далі продовжують ліквідовувати наслідки складних погодних умов.

Загалом із заметів було звільнено 519 автомобілів, серед них 15 автобусів та 12 карет швидкої допомоги.

Своєю чергою з проїжджих частин дороги працівниками було прибрано 41 дерево.

"Від ДСНС працює 55 пунктів незламності. З початку негоди звернулось 65 осіб. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Загалом врятовано 1 636 людей, з яких 104 дитини", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в Одеській області через негоду.