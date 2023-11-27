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На Одещині через бурю водії вже другий день ночують в авто у снігових заметах

27 листопада 2023 09:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Одещині через бурю водії вже другий день ночують в авто у снігових заметах
Заблоковані автівки на Одещині через негоду. Фото: Telegram-канал "Одесса как она есть"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через негоду в Одеській області багато автомобілів вже другий день стоять у снігових заметах. Дехто навіть зустрічає світанок. 

Такі відео поширюються у місцевих Telegram-каналах.

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Зазначається, що люди, які застрягли на дорозі, зустріли схід сонця на київській трасі, що в 160 кілометрах від Одеси на межі з Миколаївською областю.

Інші відео були зроблені ще вчора, 26 листопада, коли почалася негода в регіоні.

Яка ситуація на Одещині станом на зараз

В ГУ ДСНС в Одеській області повідомили, що станом на 08:30 рятувальники і далі продовжують ліквідовувати наслідки складних погодних умов.

Загалом із заметів було звільнено 519 автомобілів, серед них 15 автобусів та 12 карет швидкої допомоги.

Своєю чергою з проїжджих частин дороги працівниками було прибрано 41 дерево.

"Від ДСНС працює 55 пунктів незламності. З початку негоди звернулось 65 осіб. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Загалом врятовано 1 636 людей, з яких 104 дитини", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в Одеській області через негоду. 

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