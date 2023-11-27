На Одещині через бурю водії вже другий день ночують в авто у снігових заметах
Через негоду в Одеській області багато автомобілів вже другий день стоять у снігових заметах. Дехто навіть зустрічає світанок.
Такі відео поширюються у місцевих Telegram-каналах.
Негода не вщухає
Зазначається, що люди, які застрягли на дорозі, зустріли схід сонця на київській трасі, що в 160 кілометрах від Одеси на межі з Миколаївською областю.
Інші відео були зроблені ще вчора, 26 листопада, коли почалася негода в регіоні.
Яка ситуація на Одещині станом на зараз
В ГУ ДСНС в Одеській області повідомили, що станом на 08:30 рятувальники і далі продовжують ліквідовувати наслідки складних погодних умов.
Загалом із заметів було звільнено 519 автомобілів, серед них 15 автобусів та 12 карет швидкої допомоги.
Своєю чергою з проїжджих частин дороги працівниками було прибрано 41 дерево.
"Від ДСНС працює 55 пунктів незламності. З початку негоди звернулось 65 осіб. Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам. Загалом врятовано 1 636 людей, з яких 104 дитини", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в Одеській області через негоду.
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