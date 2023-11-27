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В Одесской области из-за бури водители уже второй день ночуют в авто в снежных заносах

27 ноября 2023 09:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесской области из-за бури водители уже второй день ночуют в авто в снежных заносах
Заблокированные автомобили в Одесской области из-за непогоды. Фото: Telegram-канал "Одесса как она есть"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за непогоды в Одесской области многие автомобили уже второй день стоят в снежных заносах. Некоторые даже встречают рассвет.

Такие видео распространяются в местных Telegram каналах.

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Отмечается, что застрявшие на дороге люди встретили восход солнца на киевской трассе, что в 160 километрах от Одессы на границе с Николаевской областью.

Другие видео были сделаны еще вчера, 26 ноября, когда началась непогода в регионе.

Какая ситуация в Одесской области по состоянию на сейчас

В ГУ ГСЧС в Одесской области сообщили, что по состоянию на 08:30 спасатели продолжают ликвидировать последствия сложных погодных условий.

Всего из сугробов было освобождено 519 автомобилей, в том числе 15 автобусов и 12 карет скорой помощи.

В свою очередь из проезжих частей дороги работники убрали 41 дерево.

"От ГСЧС работает 55 пунктов несокрушимости. С начала непогоды обратилось 65 человек. Спасатели продолжают оказывать помощь гражданам. В общей сложности спасены 1 636 человек, из которых 104 ребенка", — добавили в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября уже известно о 71 ДТП, которые произошли в Одесской области из-за непогоды.

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