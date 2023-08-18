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На Одещині через собаку чоловік кинув у будинок сусіда "коктейль Молотова"

18 серпня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині через собаку чоловік кинув у будинок сусіда "коктейль Молотова"
Правоохоронець фіксує злочин. Фото: ГУНП в Одеській обалсті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські оперативно відреагували на заяву 63-річного жителя Маразліївської територіальної громади, який повідомив про спробу підпалу його будинку вночі. Інцидент стався у Білгород-Дністровському районі. За попередніми даними, конфлікт виник між двома сусідами через собак.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Правоохоронці прибули на місце події і встановили, що підозрюваним у цьому інциденті є 58-річний громадянин, що мешкає поруч із потерпілим. З'ясувалося, що напередодні ввечері між ними виник конфлікт через поведінку собак. Вночі підозрюваний прийшов до паркану потерпілого з "коктейлем Молотова". Втім спроба не увінчалася успіхом. Під час удару пляшки об скло вогонь погас і спалаху не сталося. За попередньою інформацією, ніхто з мешканців не постраждав.

Розбита пляшка вдома у потерпілого. Фото: ГУНП в Одеській обалсті
Розбита пляшка вдома у потерпілого. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Яке покарання чекає на палія 

Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження в рамках провадження. Правопорушнику повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 32-річного мешканця Білгород-Дністровського району у незаконному зберіганні зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Після отримання результатів експертиз буде прийнято рішення про повідомлення чоловіку про підозру. 

Також ми писали, що мешканець Білгород-Дністровського звернувся до поліції зі скаргою про озброєне хуліганство, яке сталося на сходовому майданчику багатоповерхового будинку. Невідомий чоловік вистрілив з пістолета у батька заявника. Поліція розслідує цей інцидент.

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