В Одесской области из-за собаки мужчина бросил в дом соседа "коктейль Молотова"

Правоохранитель фиксирует преступление. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские оперативно отреагировали на заявление 63-летнего жителя Маразлиевского территориального общества, который сообщил о попытке поджога его дома ночью. Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. По предварительным данным, конфликт возник между двумя соседями из-за собак.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что подозреваемым в этом инциденте является 58-летний гражданин, проживающий рядом с потерпевшим. Выяснилось, что накануне вечером между ними возник конфликт из-за поведения собак. Ночью подозреваемый пришел в забор потерпевшего с "коктейлем Молотова". Впрочем, попытка не увенчалась успехом. При ударе бутылки о стекло огонь погас и вспышки не произошло. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

Разбитая бутылка дома у потерпевшего. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет поджигателя

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование в рамках производства. Правонарушителю сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Напомним, правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Белгород-Днестровского района в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотических веществ. После получения результатов экспертиз будет принято решение об уведомлении мужчины о подозрении.

Также мы писали, что житель Белгород-Днестровского обратился в полицию с жалобой о вооруженном хулиганстве, которое произошло на лестничной площадке многоэтажного дома. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в отца заявителя. Полиция расследует этот инцидент.