На Одещині через ураження електрострумом загинув підліток, ще один — у лікарні

Підліток на вагоні потягу. Фото ілюстративне. Фото: google

У Подільському районі діти залізли на залізничний вагон, і їх вдарило електричним струмом. Загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі трагедії

Подія сталася у селі Слобідка Подільського району. За інформацією поліції, троє хлопців віком 14, 16 та 17 років вирішили покататися на залізничному вагоні, коли проходили через вантажний парк залізниці. Наймолодший з підлітків загинув на місці унаслідок ураження електричним струмом, іншого, 16-річного, було госпіталізовано з сильними опіками. Третій юнак, який був свідком цієї події, не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що необачність батьків на водоймах Подільського району призвела до небезпечних ситуацій для трьох дітей. Наймолодшому постраждалому хлопчику було три роки. У селищі Окни сталася подія, коли двоє дітей потрапили у небезпеку на водоймі. Вони відпочивали тут з мамою, яка попросила знайомого взяти на себе нагляд за дітьми. Проте дорослий не був уважним та пропустив момент, коли діти опинилися під водою. Відпочивальник витяг трирічного хлопчика з води та доставив до лікарні. Дівчинку витягли інші відпочивальники, а подальші реанімаційні дії провели медики "швидкої".

Семирічний хлопчик з Подільська потрапив у небезпечну ситуацію на воді. Мати не встигла простежити за сином, через що той наковтався води і мало не потонув. Товариш родини вчасно втрутився і врятував хлопчика, викликавши "швидку" для надання першої допомоги.