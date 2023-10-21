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В Одесской области из-за удара электротоком погиб подросток, еще один — в больнице

21 октября 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области из-за поражения электротоком погиб подросток, еще один – в больнице
Подросток на вагоне поезда. Фото иллюстративное. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Подольском районе дети забрались на железнодорожный вагон, и их ударило электрическим током. Погиб подросток, еще один ребенок в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали трагедии

Событие произошло в селе Слободка Подольского района. По информации полиции, трое парней в возрасте 14, 16 и 17 лет решили прокатиться на железнодорожном вагоне, когда проходили через грузовой парк железной дороги. Самый младший из подростков погиб на месте в результате поражения электрическим током, другой, 16-летний, был госпитализирован с сильными ожогами. Третий юноша, свидетель этого события, не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что опрометчивость родителей на водоемах Подольского района привела к опасной ситуации для троих детей. Младшему пострадавшему мальчику было три года. В поселке Окны произошел инцидент, когда двое детей оказались в опасности на водоеме. Они отдыхали здесь с мамой, попросившей знакомого взять на себя присмотр за детьми. Однако взрослый не был внимательным и упустил момент, когда дети оказались под водой. Отдыхающий вытащил трехлетнего мальчика из воды и доставил в больницу. Девочку вытащили другие отдыхающие, а последующие реанимационные действия провели медики "скорой".

Семилетний мальчик из Подольска попал в опасную ситуацию на воде. Мать не успела проследить за сыном, из-за чего тот наглотался воды и чуть не утонул. Друг семьи вовремя вмешался и спас мальчика, вызвав скорую для оказания первой помощи.

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