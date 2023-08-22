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На Одещині троє дітей ледь не потонули у воді

22 серпня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині троє дітей ледь не потонули у воді
Дитина у воді. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Необачність батьків на водоймах Подільського району призвела до небезпечних ситуацій для трьох дітей. Наймолодшому постраждалому хлопчику було три роки. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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У селищі Окни сталася подія, коли двоє дітей потрапили у небезпеку на водоймі. Вони відпочивали тут з мамою, яка попросила знайомого взяти на себе нагляд за дітьми. Проте дорослий не був уважним та пропустив момент, коли діти опинилися під водою. Відпочивальник витяг трирічного хлопчика з води та доставив до лікарні. Дівчинку витягли інші відпочиваючі, а подальші реанімаційні дії провели медики "швидкої".

Семирічний хлопчик з Подільська потрапив у небезпечну ситуацію на воді. Мати не встигла простежити за сином, через що той наковтався води і мало не потонув. Товариш родини вчасно втрутився і врятував хлопчика, викликавши "швидку" для надання першої допомоги.

Зараз поліцейські розслідують обидві події та вносять кримінальні звинувачення. Рішення щодо відповідальності батьків буде прийняте після закінчення розслідування.

Нагадаємо, в Одесі жінка почала тонути під час купання на пляжі 10 станції Великого Фонтану. Медикам вдалось її врятувати. 

Також нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

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