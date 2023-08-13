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В Одесі жінка ледь не потонула в Чорному морі: подробиці

13 серпня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі жінка ледь не потонула в Чорному морі: подробиці
Людина тоне. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі жінка почала тонути під час купання на пляжі 10 станції Великого Фонтану. Медикам вдалось її врятувати. 

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Вчасно прибувши на місце події всього за 9 хвилин, медична бригада, на чолі з лікарем Дмитром Саленком, фельдшером Вадимом Бондаренком та водієм Анатолієм Зоріним, здійснила негайне втручання. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу, а після цього доставили у важкому стані до Одеської міської клінічної лікарні для подальшого лікування.

Відкриття пляжів в Одесі

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку. Правила поведінки та на яких саме пляжах дозволено купатись — читайте в матеріалі

Зазначимо, перед відкриттям додаткових пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки. 

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.

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