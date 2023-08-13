В Одесі жінка ледь не потонула в Чорному морі: подробиці

Людина тоне. Фото: google

В Одесі жінка почала тонути під час купання на пляжі 10 станції Великого Фонтану. Медикам вдалось її врятувати.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також:

Порятунок жінки в Одесі

Вчасно прибувши на місце події всього за 9 хвилин, медична бригада, на чолі з лікарем Дмитром Саленком, фельдшером Вадимом Бондаренком та водієм Анатолієм Зоріним, здійснила негайне втручання. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу, а після цього доставили у важкому стані до Одеської міської клінічної лікарні для подальшого лікування.

Відкриття пляжів в Одесі

Море очистилося після підриву Каховської ГЕС, через це в Одесі відкрили для відвідування деякі пляжі. В ОВА опублікували перелік відкритих місць для відпочинку. Правила поведінки та на яких саме пляжах дозволено купатись — читайте в матеріалі.

Зазначимо, перед відкриттям додаткових пляжів необхідно мати детальні дані про акваторію, здійснити обстеження та вжити заходи з усунення небезпечних предметів. Втім навіть повна перевірка не гарантує 100% безпеки.

Нагадаємо, що через сильний шторм на морі до одеського узбережжя прибило міну. Вона самоліквідувалася на хвилях за кілька кілометрів від берега. Крім того, небезпечний боєприпас також винесло на сушу на Миколаївщині.