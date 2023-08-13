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В Одессе женщина чуть не утонула в Черном море: подробности

13 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе женщина чуть не утонула в Черном море: подробности
Человек тонет. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе женщина начала тонуть во время купания на пляже 10-й станции Большого Фонтана. Медикам удалось ее спасти.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Во время прибыв на место происшествия всего за 9 минут, медицинская бригада, во главе с врачом Дмитрием Саленко, фельдшером Вадимом Бондаренко и водителем Анатолием Зориным, осуществила немедленное вмешательство. Пострадавшей была предоставлена вся необходимая медицинская помощь, а после этого она была доставлена в тяжелом состоянии в Одесскую городскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Открытие пляжей в Одессе

Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха. Правила поведения и на каких пляжах разрешено купаться — читайте в материале.

Отметим, перед открытием дополнительных пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, осуществить обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

Напомним, что из-за сильного шторма на море к одесскому побережью прибило мину. Она самоликвидировалась на волнах в нескольких километрах от берега. Кроме того, опасный боеприпас также вынесло на сушу Николаевской области.

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