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В Одесской области трое детей чуть не утонули в воде

22 августа 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области трое детей чуть не утонули в воде
Ребенок в воде. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Неосмотрительность родителей на водоемах Подольского района привела к опасным ситуациям для троих детей. Младшему пострадавшему мальчику было три года.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В поселке Окны произошло событие, когда двое детей попали в опасность на водоеме. Они отдыхали здесь с мамой, попросившей знакомого взять на себя присмотр за детьми. Однако взрослый не был внимательным и упустил момент, когда дети оказались под водой. Отдыхающий вытащил трехлетнего мальчика из воды и доставил в больницу. Девочку вытащили другие отдыхающие, а последующие реанимационные действия провели медики "скорой".

Семилетний мальчик из Подольска попал в опасную ситуацию на воде. Мать не успела проследить за сыном, из-за чего тот наглотался воды и чуть не утонул. Товарищ семьи вовремя вмешался и спас мальчика, вызвав скорую для оказания первой помощи.

Сейчас полицейские расследуют оба события и вносят уголовные обвинения. Решение об ответственности родителей будет принято по окончании расследования.

Напомним, в Одессе женщина начала тонуть во время купания на пляже 10 станции Большого Фонтана. Медикам удалось ее спасти.

Также недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай, в Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

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