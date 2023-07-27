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В Одесі через шторм потонуло два чоловіки, тіло ще одного шукають

27 липня 2023 11:51
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі через шторм потонуло два чоловіки, тіло ще одного шукають
Штормове Чорне море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі вже кілька днів як оголошено штормове попередження. Вчора, 26 липня, двоє чоловіків на жаль потонули. Тіло ще одного підлітка наразі шукають. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцеперебування невідомо. Тривають пошуки. Ще раз наголошуємо, що в Одесі продовжує діяти заборона на купання в морі! Не нехтуйте правилами безпеки!" — йдеться в повідомленні. 

Небезпека для відвідувачів пляжів

Варто зазначити, що через підрив Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря, досі діє заборона на купання. Через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — зазначають в мерії. 

У разі виявлення морської міни або предметів, які їй схожі, варто негайно повідомити за номером 102 без будь-яких спроб самостійної обробки.

Гарячі лінії в Одесі 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103 
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102 
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01 

Нагадаємо, нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай, у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців, 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

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