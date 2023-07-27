В Одессе из-за шторма утонуло два человека, тело еще одного ищут

Штормовое Черное море. Фото: google

В Черном море уже несколько дней как объявлено штормовое предупреждение. Вчера, 26 июля, двое мужчин к сожалению утонули. Тело еще одного подростка ищут.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Продолжаются поиски. Еще раз подчеркиваем, что в Одессе продолжает действовать запрет на купание в море! Не пренебрегайте правилами безопасности!" — говорится в сообщении.

Опасность для посетителей пляжей

Стоит отметить, что из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание. Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — отмечают в мэрии.

В случае обнаружения морской мины или подобных ей предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.