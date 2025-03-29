Продавець на Одещині вкрав товару на 550 тисяч гривень

Поліцейська складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині продавця одягу звинувачують у масштабній крадіжці. Чоловік таємно забирав товар зі складу магазину та продавав його на тому ж ринку за заниженою ціною. Загальна сума збитків перевищила пів мільйона гривень.

Про це у суботу, 29 березня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, власник магазину верхнього одягу звернувся до них після того, як помітив зникнення великої кількості товару. Під час слідства з'ясувалося, що крадіжку організував його ж працівник — 24-річний мешканець Великодальницької громади.

Протягом п’яти місяців минулого року чоловік потай забирав зі складу куртки, пальта та інший одяг, а потім перепродував його на іншому кінці ринку значно дешевше. Всі отримані гроші він витрачав на власні потреби. Загалом злодій виніс із магазину 520 одиниць товару на суму близько 550 тисяч гривень.

Яке покарання за крадіжку

Зловмисник визнав свою провину та пояснив, що йому бракувало грошей. Справу передали до суду за статтею "крадіжка в умовах воєнного стану, скоєна повторно". Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль, який власник залишив із ключами в замку запалювання. Також на Одещині затримали браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу на гумових човнах.