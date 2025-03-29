Продавец в Одесской области украл товара на 550 тысяч гривен

Полицейская составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области продавца одежды обвиняют в масштабной краже. Мужчина тайно забирал товар со склада магазина и продавал его на том же рынке по заниженной цене. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона гривен.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, владелец магазина верхней одежды обратился к ним после того, как заметил пропажу большого количества товара. В ходе следствия выяснилось, что кражу организовал его же работник — 24-летний житель Великодальницкой громады.

В течение пяти месяцев прошлого года мужчина тайком забирал со склада куртки, пальто и другую одежду, а затем перепродавал его на другом конце рынка значительно дешевле. Все полученные деньги он тратил на собственные нужды. Всего вор вынес из магазина 520 единиц товара на сумму около 550 тысяч гривен.

Какое наказание за кражу

Злоумышленник признал свою вину и объяснил, что ему не хватало денег. Дело передали в суд по статье "кража в условиях военного положения, совершенная повторно". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, который владелец оставил с ключами в замке зажигания. Также в Одесской области задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали рыбу на резиновых лодках.