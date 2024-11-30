Напав з ножем і викрав авто у жінки: поліція затримала зловмисника на Одещині

Автомобіль, який викрав чоловік. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 23-річного жителя Білгород-Дністровського району, який напав на односелицю, побив її та викрав автомобіль. За такі дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

За даними поліції, чоловік прийшов до 36-річної односелиці, щоб з’ясувати побутову суперечку. Сварка переросла в насильство: зловмисник, погрожуючи ножем, побив жінку та змусив її віддати ключі від автомобіля. Отримавши бажане, він сів за кермо та поїхав. Жертву з численними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. А викрадену машину поліція знайшла покинутою у кюветі на околиці села.

Яке покарання

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зловмисника затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства, небезпечного для життя). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині на замовлення куратора з месенджера підлітки спалили поліцейську автівку. Також у Любашівській громаді матір втекла від шістьох дітей, залишивши їх голодними у холодному будинку.