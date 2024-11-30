Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку arrow

На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

30 листопада 2024 10:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Напав з ножем і викрав авто у жінки: поліція затримала зловмисника на Одещині
Автомобіль, який викрав чоловік. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Поліцейські затримали 23-річного жителя Білгород-Дністровського району, який напав на односелицю, побив її та викрав автомобіль. За такі дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

Читайте також:
На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку - фото 1
Поліція затримала кривдника. Фото: Нацполіція

Деталі справи

За даними поліції, чоловік прийшов до 36-річної односелиці, щоб з’ясувати побутову суперечку. Сварка переросла в насильство: зловмисник, погрожуючи ножем, побив жінку та змусив її віддати ключі від автомобіля. Отримавши бажане, він сів за кермо та поїхав. Жертву з численними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. А викрадену машину поліція знайшла покинутою у кюветі на околиці села.

Яке покарання

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зловмисника затримали за місцем проживання. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства, небезпечного для життя). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині на замовлення куратора з месенджера підлітки спалили поліцейську автівку. Також у Любашівській громаді матір втекла від шістьох дітей, залишивши їх голодними у холодному будинку.

Одеса крадіжка авто Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:18 ГУР уразило три російських РЛС у Криму — деталі

10:17 Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху

10:03 ЗМІ дізнались, скільки військових повернулись із СЗЧ на службу

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

11:00 Сирський привітав військових з Днем радіотехнічних військ

10:46 На Львівщині сталася смертельна ДТП — чому водія не покарав суд

10:45 На Одещині чоловік з ножем побив жінку та відібрав автівку

10:31 На трьох КПП фіксують черги — де водіям доведеться чекати

10:27 В Україні зросла кількість пологів серед підлітків, — професорка

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:18 ГУР уразило три російських РЛС у Криму — деталі

10:17 Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху

10:03 ЗМІ дізнались, скільки військових повернулись із СЗЧ на службу

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят