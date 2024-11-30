Напал с ножом и угнал авто у женщины: полиция задержала злоумышленника в Одесской области

Автомобиль, угнанный мужчиной. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали напавшего на женщину 23-летнего жителя Белгород-Днестровского района, он избил ее и угнал автомобиль. За такие действия ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Полиция задержала обидчика. Фото: Нацполиция

Детали дела

По данным полиции, мужчина пришел к 36-летней односельчанке, чтобы выяснить бытовой спор. Ссора переросла в насилие: злоумышленник, угрожая ножом, избил женщину и заставил ее отдать ключи от автомобиля. Получив желаемое, он сел за руль и уехал. Жертву с многочисленными травмами госпитализировали в местную больницу. А угнанную машину полиция нашла заброшенной в кювете на окраине села.

Какое наказание

Как сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, злоумышленник был задержан по месту жительства. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством с применением насилия, опасного для жизни). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области по заказу куратора с мессенджера подростки сожгли полицейский автомобиль. Также в Любашевской общине мать убежала от шести детей, оставив их голодными в холодном доме.