На Одещині чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку: вирок суду

Вирок суду. Фото: google

В одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі резонансної справи

У своєму звіті прокурори підтвердили, що житель Одещини наприкінці травня 2021 року жахливим чином затягнув 8-річну дівчинку у напівзруйнований будинок, де зґвалтував її, попри її плач, благання та супротив. Засуджений наказав маленькій потерпілій зберігати в секреті цю подію.

Окрім зґвалтування, злочинець також здійснив крадіжки в селі, підібравши ключі до будинків своїх односельців.

Яке покарання чекає на ґвалтівника

Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої та крадіжках (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура домоглася справедливого вироку жителю Одещини, який був звинувачений у страшних злочинах проти неповнолітніх. Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки та сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього пасинка.

Також ми писали, що у селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.