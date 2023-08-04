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В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку: приговор суда

4 августа 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку: приговор суда
Приговор суда. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы длились два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В своем отчете прокуроры подтвердили, что житель Одесской области в конце мая 2021 года ужасным образом затащил 8-летнюю девочку в полуразрушенный дом, где изнасиловал ее, не обращая внимания на плач, мольбу и сопротивление. Осужденный приказал маленькой потерпевшей хранить в секрете это событие.

Кроме изнасилования, преступник совершил кражи в селе, подобрав ключи к домам своих односельчан.

Какое наказание ждет насильника

Мужчина признан виновным в изнасиловании малолетней и воровстве (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесчины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.

Также мы писали, что в селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

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