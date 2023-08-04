В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку: приговор суда
В одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы длились два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Детали резонансного дела
В своем отчете прокуроры подтвердили, что житель Одесской области в конце мая 2021 года ужасным образом затащил 8-летнюю девочку в полуразрушенный дом, где изнасиловал ее, не обращая внимания на плач, мольбу и сопротивление. Осужденный приказал маленькой потерпевшей хранить в секрете это событие.
Кроме изнасилования, преступник совершил кражи в селе, подобрав ключи к домам своих односельчан.
Какое наказание ждет насильника
Мужчина признан виновным в изнасиловании малолетней и воровстве (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Напомним, Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесчины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.
Также мы писали, что в селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.