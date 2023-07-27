На Одещині засуджено гвалтівника неповнолітніх падчерки та пасинка

Вирок суду. Фото: google

Одеська обласна прокуратура домоглася справедливого вироку жителю Одещини, який був звинувачений у страшних злочинах проти неповнолітніх. Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні своєї малолітньої падчерки та сексуальному насильстві стосовно неповнолітнього пасинка.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі справи

Згідно з обвинуваченням, протягом декількох років чоловік вчиняв жахливі дії сексуального характеру стосовно своєї 10-річної падчерки. Він психологічно тиснув на дитину, щоб та не розповідала про вчинені ним злочинні дії. Ці звинувачення були підтверджені прокурорами на судовому засіданні.

Додатково до цього страшного акту під час одного дня, бувши напідпитку, чоловік здійснив ще один злочин — сексуальне насильство стосовно 14-річного падчерка.

Яке покарання чекає на гвалтівника

Засуджений не визнав своєї вини під час судового засідання, попри докази проти нього. Відповідно до рішення суду, інформація про цього злочинця буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб. Його визнали винним та засудили до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили справу про зґвалтування та розбійний напад, за яким стоїть 28-річний мешканець Ізмаїла. Фігуранта правоохоронці розшукали й затримали, вилучивши у нього майно потерпілої.

Також ми писали, що у селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.