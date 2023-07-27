В Одесской области осужден насильник несовершеннолетних падчерицы и пасынка

Приговор суда. Фото: google

Одесская областная прокуратура добилась справедливого приговора жителю Одесчины, обвиненному в страшных преступлениях против несовершеннолетних. Мужчина признан виновным в изнасиловании своей малолетней падчерицы и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего пасынка.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Детали дела

Согласно обвинению, в течение нескольких лет мужчина совершал ужасные действия сексуального характера по отношению к своей 10-летней падчерице. Он психологически давил на ребенка, чтобы та не рассказывала о совершенных им преступных действиях. Эти обвинения были подтверждены прокурорами на судебном заседании.

Дополнительно к этому страшному акту, во время одного дня будучи под хмельком, мужчина совершил еще одно преступление — сексуальное насилие в отношении 14-летнего пасынка.

Какое наказание ждет насильника

Осужденный не признал своей вины во время судебного заседания, несмотря на доказательства против него. Согласно решению суда, информация об этом преступнике будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц. Его признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Напомним, правоохранители раскрыли дело об изнасиловании и разбойном нападении, за которым стоит 28-летний житель Измаила. Фигуранта правоохранители разыскали и задержали, изъяв у него имущество потерпевшей.

Также мы писали, что в селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.