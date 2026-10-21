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Головна Одеса На Одещині чоловіка підозрюють у повторному зґвалтуванні 11-річної дитини

На Одещині чоловіка підозрюють у повторному зґвалтуванні 11-річної дитини

Ua ru
21 жовтня 2026 19:01
На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки od.npu.gov.ua
Підозрюваний у зґвалтуванні чоловік. Фото: od.npu.gov.ua

В Одеській області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 11-річної дівчинки. За даними слідства, він користувався довірою дитини та її родини, щоб заманювати дівчинку до себе додому. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Національній поліції Одеської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про справу

За даними слідства, чоловік товаришував із рідними дівчинки та користувався їхньою довірою. Він заманював дитину до себе додому під різними приводами, де, за версією правоохоронців, ґвалтував її.

Поліцейські затримали чоловіка та на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14-річного віку, зокрема повторно. Йдеться про частини 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання за інкриміновані злочини — довічне позбавлення волі.

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Одеса діти згвалтування Одеська область підозра
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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