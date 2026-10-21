Підозрюваний у зґвалтуванні чоловік. Фото: od.npu.gov.ua

В Одеській області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 11-річної дівчинки. За даними слідства, він користувався довірою дитини та її родини, щоб заманювати дівчинку до себе додому. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Національній поліції Одеської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про справу

За даними слідства, чоловік товаришував із рідними дівчинки та користувався їхньою довірою. Він заманював дитину до себе додому під різними приводами, де, за версією правоохоронців, ґвалтував її.

Поліцейські затримали чоловіка та на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру у зґвалтуванні дитини, яка не досягла 14-річного віку, зокрема повторно. Йдеться про частини 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання за інкриміновані злочини — довічне позбавлення волі.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваному

За клопотанням слідчих суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

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