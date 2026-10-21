Мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании 11-летней девочки. По данным следствия, он пользовался доверием ребёнка и её семьи, чтобы заманивать девочку к себе домой. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о деле

По данным следствия, мужчина дружил с родственниками девочки и пользовался их доверием. Он заманивал ребёнка к себе домой под различными предлогами, где, по версии правоохранителей, насиловал её.

Полицейские задержали мужчину и на основании собранных доказательств сообщили ему о подозрении в изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, в том числе неоднократно. Речь идет о частях 4 и 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — пожизненное лишение свободы.

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По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

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