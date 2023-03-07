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На Одещині ДБР викрило правоохоронців, які заробляли на продажу наркотиків

7 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Троє з них постануть перед судом
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили 5 правоохоронців, які замість боротьби з наркотиками, вирішили отримувати прибуток від їх продажу. Правоохоронці шантажували наркозалежних, змушуючи їх продавати заборонені речовини.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

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"Правоохоронці хотіли аби наркозалежні купували наркотики у вказаного ними дилера та розповсюджували через "закладки" в Одесі. При цьому паралельно "продавці" мали здавати правоохоронцям покупців наркотиків. Таким чином правоохоронці планували шантажем отримувати гроші і від продавців, і від покупців", — йдеться в повідомленні. 

Працівники ДБР затримали правоохоронців "на гарячому" під час отримання "плати" у 16 тис. гривень від торговців наркотиків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Крім того, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох правоохоронців, які отримали гроші за схожою схемою. Обвинувальний акт направлено до суду.

Вони обвинувачуються у незаконному затриманні, одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у незаконному проникненні до житла, незаконному проведенні обшуку (ч. 2 ст. 146-1, ч. 3 ст. 368, ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Одеські правоохоронці вилучили у жительки міста Чорноморськ майже 800 грамів психотропних речовин. Вартість такої кількості незаконного "товару", за приблизними підрахунками, на "чорному ринку" становить понад 500 тисяч гривень.

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