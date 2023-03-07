В Одесской области ДБР разоблачило правоохранителей, зарабатывавших на продаже наркотиков
В Одессе работники Государственного бюро расследований разоблачили 5 правоохранителей, которые вместо борьбы с наркотиками решили получать прибыль от их продажи. Правоохранители шантажировали наркозависимых, заставляя их продавать запрещенные вещества.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
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"Правоохранители хотели, чтобы наркозависимые покупали наркотики у указанного ими дилера и распространяли через "закладки" в Одессе. При этом параллельно "продавцы" должны были сдавать правоохранителям покупателей наркотиков. Таким образом правоохранители планировали шантажом получать деньги и от продавцов, и от покупателей", — идет в сообщении.
Сотрудники ДБР задержали правоохранителей "на горячем" при получении "платы" в 16 тыс. гривен от торговцев наркотиков. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностными лицами (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей, которые получили деньги по схожей схеме. Обвинительный акт направлен в суд.
Они обвиняются в незаконном задержании, получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством, в незаконном проникновении в жилище, незаконном проведении обыска (ч. 2 ст. 146-1, ч. 3 ст. 368, ст. 28 ч. 2 ст. 162 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, Одесские правоохранители изъяли у жительницы города Черноморск около 800 граммов психотропных веществ. Стоимость такого количества незаконного "товара", по приблизительным подсчетам, на "черном рынке" составляет более 500 тысяч гривен.