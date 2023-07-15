Вилов раків у Дунаї знову дозволять

Дунайський рак. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

З понеділка в Одеській області знімається заборона на вилов раків у Дунаї та придунайських озерах. Це рішення прийнято у зв'язку із закінченням нересту.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Читайте також:

"Згідно з правилами любительського і спортивного рибальства, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування", — йдеться у повідомленні.

Чим можна ловити

Ручним збиранням,

раколовкою-"хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм,

волосінню з приманкою і рогаткою,

"розщіпом" — не більше п'яти снастей на ловця.

Також зберігається заборона у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

"За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків", — додає рибоохоронний патруль.

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.