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На Одещині дозволять вилов раків: де саме

15 липня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вилов раків у Дунаї знову дозволять
Дунайський рак. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З понеділка в Одеській області знімається заборона на вилов раків у Дунаї та придунайських озерах. Це рішення прийнято у зв'язку із закінченням нересту.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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 "Згідно з правилами любительського і спортивного рибальства, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування", — йдеться у повідомленні. 

Чим можна ловити

  • Ручним збиранням,
  • раколовкою-"хапкою" з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм,
  • волосінню з приманкою і рогаткою,
  • "розщіпом" — не більше п'яти снастей на ловця.

Також зберігається заборона у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

"За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків", — додає рибоохоронний патруль.

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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