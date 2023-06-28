На Одещині вводять заборону на промисловий вилов риби: де саме та відколи

Чоловік ловить рибу. Фото: pixabay

З 29 червня по 7 липня буде встановлена заборона на промисловий вилов риби в річці Дунай. Це рішення прийнято у зв'язку зі скатом молоді осетрових видів.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Встановлення заборони базується на листах, що надійшли від Дунайського біосферного заповідника та ДП "ОдЦ ПівденНІРО". У листах зазначається виявлення прилову молоді руського осетра і білуги під час наукового лову.

"Виловлено особини надзвичайно рідкісного зараз руського осетра і по його розміру чітко видно, що він скочувався після природного нересту, який вже не спостерігався 5 років. Як свідчить наш багаторічний досвід основна хвиля скату проходить близько 10 днів", — зазначив директор Дунайського біосферного заповідника Олександр Волошкевич.

Варто нагадати, що риби з родини осетрових, такі як білуга, севрюга і осетр руський, занесені до Червоної книги України як зникаючі види. Згідно з Міжнародною конвенцією CITES, їх потрібно захищати.

Нагадаємо, інспектори на березі Чорного моря виявили чоловіка, який ловив рибу та креветок забороненими знаряддями. Такими діями він завдавав збитків майже на 180 тис. грн.

Зазначимо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.